مكاسب نفط عُمان تفوق 3 دولارات للبرميل بالعقود الآجلة



أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر أغسطس / آب القادم، بواقع 3.01 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس / آب، سجل 118.74 دولار للبرميل، مقارنةً بسعره أمس الاثنين، عند 115.73 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر سبتمبر / أيلول المقبل 114.74 دولار للبرميل، بارتفاع 2.91 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 111.83 دولار للبرميل.

وعالميًا، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يوليو / تموز القادم، بحلول الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.29 بالمائة؛ ليصل إلى 121.28 دولار للبرميل، رابحًا 35 سنتًا للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم أغسطس / آب، بنسبة 0.34 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 122.68 دولار للبرميل، بمكاسب 41 سنتًا للبرميل عن مستواه السابق.