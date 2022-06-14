عاجل.. الآن دون تقطيع مباراة مصر × كوريا الجنوبية (بث مباشر رابط سريع)

يخوض المنتخب الوطني المصري بقيادة إيهاب جلال مواجهة قوية أمام منتخب كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، في مباراة ودية بين المنتخبين في العاصمة «سول»

وبحسب الفجر الرياضي فإن بعثة منتخب مصر إلى «سول»، على متن طائرة خاصة، لخوض مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية، ويلتقي منتخب مصر نظيره كوريا الجنوبية الثلاثاء في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، بينما يدير طاقم تحكيم فرنسي مباراة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية الودية، بقيادة الحكم جيرمي بيجنارد.

وتشهد المباراة استخدام تقنية حكم الفيديو في اللقاء وتم تعيين حكمين من الجانب الكوري، وتُذاع مباراة كوريا الجنوبية ومصر الودية عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية المفتوحة المجانية، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في المنطقة العربية.

وتذيل منتخب مصر لكرة القدم المجموعة الرابعة بفارق الأهداف ولكل منتخب 3 نقاط، أما منتخب كوريا الجنوبية، فقرر مواجهة منتخب مصر من أجل مواصلة استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022، ومواجهة ممثل للقارة الأفريقية، ويسعى المنتخب المصري لإثبات ذاته في المباراة أمام كوريا الجنوبية.