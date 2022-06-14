بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وكوريا الجنوبية لايف اليوم 14-06-2022 يلا شوت

الفجر الرياضي
مصر وكوريا
مصر وكوريا
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انتهت فعاليات الشوط الأول من مباراة المنتخب المصري ونظيره المنتخب الكوري الجنوبي بتأخر الفراعنة بهدف واحد مقابل هدفين في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد سيول لحساب المباريات الدولية الودية التي تقام ضمن أجندة الفيفا.

سجل المنتخب الكوري الهدف الأول في الدقيقة السادسة عشر قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والعشرين.

وقبل نهاية الشوط بلحظات نجح نجم منتخب مصر وجالطة سراي مصطفى محمد في تسجيل هدف تقليص الفارق بتصويبة صاروخية.

ومن المُنتظر أن يجري المنتخب المصري تغييرات كثيرة  في الشوط الثاني في محاولة لتسجيل هدف التعادل ولما لا تسجيل هدف الفوز.

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