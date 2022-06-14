تفعيل منظومة ترصد الأمراض المعدية بالوحدات الصحية بالفيوم (صور)

عقد الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لتفعيل منظومة ترصد الأمراض المعدية بالوحدات الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورمحمد عبدالتواب زايد، مدير الشئون الوقائية اجتماعا للمراقبين الصحيين ومسئولى الترصد بإدارة إبشواى الصحية ومستشفى ابشواى المركزي، والدكتورة كلير بقطر مقار، مدير الأدارة الصحية بابشواى والدكتورة نشوى مصطفى، مديرإدارة الدعم الفنى بالمديرية والدكتورمروة احمد فؤاد، مدير الترصد بمديرية الصحة والدكتور احمد اسماعيل، مراقب عام الترصد بالمديرية.

وكيل صحة الفيوم يعقد اجتماعا لتفعيل منظومة ترصد الأمراض المعدية بالوحدات الصحية

وقد أوصى الأجتماع الذى عقد بمقر الأدارة الصحية بابشواى بعدة نقاط منها:

- تنشيط منظومة ترصد الأمراض المعدية (41) مرض معدى.

- تفعيل منظومة تتبع القادمين من الخارج نظرا لعودة موسم الحج والعمرة.

- تواصل المراقبين الصحيين مع المستشفيات والعيادات الخاصة كلا فى نطاق وحدته الصحية للتعاون فى تفعيل منظومة ترصد الأمراض المعدية.

- نشر بيانات المراقبين بكل وحدة على المستشفيات والعيادات الخاصة فى نطاق الوحدة الصحية.

- متابعة التسجيل الألكترونى للتطعيمات الروتينية فى جميع الوحدات.

وكيل صحة الفيوم يعقد اجتماعا لتفعيل منظومة ترصد الأمراض المعدية بالوحدات الصحية

متابعة أعمال صحة النفايات الخطرة

وأكد وكيل وزارة الصحة خلال الأجتماع على، متابعة أعمال صحة البيئة وبخاصة النفايات الطبية الخطرة حال تواجدها فى الشوارع وأبلاغ الأدارة الصحية لأتخاذ الإجراءات اللازمة .

- التنسيق مع إدارة الطب البيطرى بابشواى لمراقبة أسواق الطيور.

وكيل صحة الفيوم يعقد اجتماعا لتفعيل منظومة ترصد الأمراض المعدية بالوحدات الصحية

- التنسيق مع نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر بالمديرية للتأكيد على الأطباء بالمستشفيات والعيادات الخاصة للتعاون مع المراقب الصحى والأبلاغ عن الامراض المعدية طبقا للمنظومة.

- التوجيه بضرورة قيام مسئولى الثقافة الصحية والرائدات الريفيات بنشر الوعى والتثقيف الصحى فى نطاق الأدارة بموضوعات (وفيات الأمهات - زواج القاصرات).

- نشر تعريف حالة جدرى القرود Monkey Pox.

وأضاف وكيل الوزارة أنه سيتم عقد اجتماع مماثل بباقى الأدارات الصحية.