الصين تستحوذ على 30 % من الناتج الصناعي العالمي في 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات رسمية، أن الصين شكلت 30 % من حجم الناتج الصناعي العالمي في 2021، بارتفاع 22.5 % عما كانت عليه في 2012، بدعم من قوة وحجم قطاع الصناعات التحويلية الصيني.

ونقلت "شينخوا" اليوم الثلاثاء، عن شين قوه نائب وزير الصناعة في الصين قوله، إن القيمة المضافة للناتج الصناعي توسعت من 16.9 تريليون يوان (2.5 تريليون دولار) في 2012، إلى 31.4 تريليون يوان (4.6 تريليون دولار) في 2021.

ولفت، إلى أنه بالرغم من أن النزاعات الجيوسياسية وعودة كورونا أنتجت ضغوطا على الاقتصاد الصناعي، فإنها ستكون مؤقتة، حيث أن أسس نظام التصنيع الصيني الكامل والمرن لم تتغير. مضيفا، أنه في ظل تنفيذ سياسات داعمة متواصلة، يتوقع أن عودة الاقتصاد الصناعي لمساره العادي بأسرع وقت ممكن.

 

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