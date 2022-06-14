التوقعات برفع الفيدرالي أسعار الفائدة تؤثر سلبًا على أدء البورصة المصرية

بعد هبوط المؤشر الرئيسي 0.34%

أكد خبراء أسواق المال، أن توقعات رفع الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة أثر سلبا على البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، بينما رأى آخرون أن السوق يعاني من الأداء السلبي وأن القرار لن يكون له تأثير عليه.

وشهدت تعاملات مؤشرات البورصة المصرية أداء متباين في ختام تعاملات اليوم، حيث تراجع المؤشر الرئيسي " egx30" بنسبة 0.34% بينما ارتفع، المؤشر " egx70" متساوي الاوزان بنسبة 0.92% إلى مستويات 1854.04 نقطة، وزاد المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.62% " egx100" إلى مستوى 2742.32 نقطة.

توقعات رفع الفيدرالي اثر سلبا على تعاملات الاجانب:

وجاء هبوط البورصة المصرية، وسط تراجعات حادة تشهدها بورصات الاسواق الاخرى، بعد توقعات باحتمال قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بأكثر حدة خلال الاجتماع نهاية الأسبوع بنسبة 75 نقطة أساس.

وقالت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال، إن تعاملات المؤسسات الاجنبية نحو البيع في جلسة اليوم؛ وسط سعيها تخارج من البورصة مع توقعات رفع الفيدرالي الامريكي سعر الفائدة، حيث من الأفضل بالنسبة لهم وضع استثماراتهم بالبنوك الأمريكية بدلا من المخاطرة بها بالأسواق المالية في الوقت الحالي.

وأشارت “رمسيس” إلى أن ما أثر سلبا على السوق اليوم ايضا عدم وجود محفزات بالاضافة إلى ضعف السيولة بالسوق.

وبلغ إجمالي قيم التداول في البورصة على الاسهم اليوم نحو 683 مليون جنيه بالتداول على 413.9 مليون سهم ن خلالتنفيذ 34 الف عملية.

السوق يعاني من ضعف التداولات:

من جانبه، رأى هشام حسن خبير أسواق المال، إن قرار الفيدرالي ليس له تأثير على البورصة المصرية، مشيرا إلى أن التراجعات التي تشهدها نتيجة لأسباب داخلية وليست الأحداث العالمية.

وتابع" حسن"، إن البورصة كانت تشهد تخارجات الأجانب من السوق من قبل قرارات الفيدرالي، مطالبا بخلق مزيد من المحفزات للمساعدة على قيد شركات جديدة تجذب إليها السيولة وترفع احجام التداول.

وحقق تعاملات المستثمرين الاجانب في جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 543 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 519 مليون جنيه و23.6 مليون جنيه على الترتيب.