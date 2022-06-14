يلا شوت 7sry مشاعهدة مباراة المانيا وايطاليا بث مباشر يلا شوت دوري الامم الاوربية Germany vs Italy live

رابط يلا شوت مشاهدة مباراة ألمانيا وإيطاليا بث مباشر اليوم، حيث يحتضن ملعب بروسيا بارك مباراة قوية تجمع بين منتخب ألمانيا وإيطاليا، مساء اليوم الثلاثاء 14 يونيو، لحساب منافسات المرحلة الرابعة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

يتربع المنتخب الإيطالي على صدارة جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، حيث يدرك صعوبة الموقعة ولكن استعد لها بتركيز ومعنيات مرتفعة أملًا اليوم بتحقيق الانتصار لتعزيز رصيده ومواصلة الحفاظ على الصدارة والاقتراب من التأهل للدور المقبل.

وفي نفس السياق، يدخل المنتخب الألماني اللقاء وهو في المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، وهذا رقمن غير مقبول بالنسبة له، حيث يسعى بقوة تحسينه وهذا يأتي من خلال القتال العالي في هذه المباراة لنيل النقاط الكاملة من أنياب الخصم.