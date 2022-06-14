بث مباشر.. شاهد مباراة ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية yalla shoot بي إن سبورتس المفتوحة

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة ألمانيا
مشاهدة مباراة ألمانيا وإيطاليا بث مباشر
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يقدم لكم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لـ مشاهدة مباراة ألمانيا ضد إيطاليا في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين الكبيرين بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا.

مشاهدة مباراة المانيا وايطاليا بث مباشر اليوم 14-6-2022 في دوري الامم الاوروبية: نقدم لكم من خلال موقعنا “إستمتع كورة للبث المباشر ” ما هي القنوات العارضة لمباراة المانيا ضد ايطاليا في الجولة الرابعة. من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية 2023/2022.

يلتقي مساء اليوم الثلاثاء، منتخبي ألمانيا وإيطاليا، في الجولة: 4، من دوري الأمم الأوروبية، على ملعب بروسيا بارك، تحت درجة حرارة 16°C، في المجموعة A3.

يبدأ اللقاء في تمام الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة، والساعة 21:45 بتوقيت الرياض، والساعة 22:45 بتوقيت أبوظبي.

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