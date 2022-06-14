يلا جول.. مشاهدة مباراة ألمانيا وايطاليا بث مباشر كورة لايف koora live اليوم 14-06-2022 في دوري الأمم الأوروبية NOW

نقدم لكم رابط يلا شوت koora live بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب ألمانيا ضد نظيره منتخب ايطاليا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2022 على أرضية ملعب استاد بوروسيا بارك، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة من التصنيف الأول في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2022-2024.

كورة لايف مشاهدة مباراة ألمانيا وايطاليا

منتخب ألمانيا يخوض الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب بوروسيا بارك معقل مونشنغلادباخ ضد نظيره منتخب ايطاليا، ويسعى المنتخب الألماني إلى تحقيق فوز أول له في البطولة بعد ثلاث مباريات لم يقدم خلالهم المستوى المرجو والمنتظر منه، بعد الخروج المبكر من يورو 2020 أمام إنجلترا في دور الـ16 انتهت رحلة يواكيم لوف مع الماكينات الألمانية وبدأت حقبة هانسي فليك الذي قدم المنتخب الألماني تحت قيادته مباريات رائعة في تصفيات كأس العالم وتأهل إلى المونديال مباشرة بعد أن حل في صدارة المجموعة، لكن في بطولة دوري الأمم لم يصل إلى المستوى المطلوب يشير البعض إلى أن السبب يكمن في رغبته إدخال عناصر جديدة للمجموعة قبل انطلاق كأس العالم في نوفمبر القادم بالدوحة، بالعودة إلى البطولة الودية يحتل الألمان المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط جمعهم من التعادل في ثلاث مباريات الأولى أمام ايطاليا وفي الجولة الثانية مع إنجلترا ثم مباراته أمام المجر والتي أدرك فيها التعادل مبكرًا واكتفى به، تعثر جديد في البطولة يصعب الأمور على مولر ورفاقه في ظل صعوبة المنافسة ضمن المجموعة التي تضم منتخبات لا يستهان بها أبدا.



مشاهدة مباراة ألمانيا وايطاليا بث مباشر دون تقطيع

على الجانب الآخر منتخب ايطاليا يخوض المباراة بصفته الفريق الضيف على أرضية ملعب بوروسيا بارك معقل مونشنغلادباخ الألماني، ويسعى المنتخب الإيطالي إلى استغلال تذبذب مستوى مضيفه وتحقيق ثلاث نقاط جديدة تعزز صدارته للمجموعة الثالث وترفع رصيده من النقاط إلى النقطة 8 ليقترب أكثر من حسم التأهل إلى نصف النهائي، حال انتهت المباراة بأي نتيجة فلن يحسم شيئًا سوى في الجولتين الأخيرتين والمقرر إقامتهما خلال شهر سبتمبر القادم إذ ينتظر الآزوري مباراة قوية في الجولة الخامسة ضد إنجلترا وفي الختام يحل ضيفًا على خصمه منتخب المجر، مجموعة صعبة تضم منافسين اقوياء قادرين على صنع الفارق ومع وجود منتخب كالمجر لن يخوض نهائيات كأس العالم ويتشبث بأي فرصة تضعه في المربع الذهبي أو تبقيه في التصنيف الأول، بالعودة للمنتخب الإيطالي نجده منتخب استهل منافسات البطولة بتعادل مع ألمانيا ثم فوز غالي على المجر بهدفين مقابل هدف وحيد وفي الجولة الماضية عاد إلى التعادلات بتعادل سلبي مع خصمه الإنجليزي في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على أرضية ملعب مولينيو.



تشكيل ألمانيا المتوقع لمواجهة ايطاليا

حراسة المرمى: نوير

الدفاع: ديفيد راوم، نيكو شلوتربيك، نيكلاس زوله، تيلو كيرير

خط الوسط: ليون جوريتزكا، جوشوا كيميتش، جمال موسيالا.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، جوناس هوفمان، تيمو فيرنر.



تشكيل ايطاليا المتوقع لمواجهة ألمانيا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: دي لورينزو، جاتي، فرانشيسكو أتشيربي، فيديريكو ديماركو.

خط الوسط: فراتيسي، لوكاتيلي، ساندرو تونالي

خط الهجوم: بيسينا، سكاماكا، لورينزو بيلجريني.



موعد مباراة ألمانيا وايطاليا

من المقرر أن تنطلق مباراة القمة الأوروبية بين منتخب ألمانيا ضد منتخب ايطاليا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت السعودية التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع حسب التوقيت العالمي جرينتش.



القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وايطاليا

تنقل مباراة ألمانيا وايطاليا عبر موقع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لكن تلفزيونيا لن تعرض القمة بعد فشل القنوات العربية في الحصول على حقوق بث بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثالثة، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر موقعنا كورة لايف من خلال بث مباشر بمجرد انطلاق المباراة.

