يلا شوت Match مشاهدة مباراة إيطاليا ض ألمانيا بث مباشر دون تقطيع Italy-Germany | UEFA Nations League 2023

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يبحث عدد كبير من متابعي كرة القدم حول العالم، عن موعد مباراة ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوربية والقنوات الناقلة.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء القادم 14 يونيو 2022، في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة ألمانيا وإيطاليا بث مباشر في دوري الأمم الأوروبية 2022



حسابات مجموعة ألمانيا وإيطاليا معقدة، ويمكن اعتبارها مجموعة الموت في دوري الأمم، حيث يوجد بها أيضًا الثنائي إنجلترا والمجر، ويحتل الآتزوري الصدارة برصيد 5 نقاط، وخلفه أحفاد بوشكاش بـ4 نقاط، ثم المانشافت بثلاث نقاط ويتذيل الترتيب منتخب الأسود الثلاثة بنقطتين.

ويقع المنتخب الألماني في المجموعة A3 بجانب كل من منتخب إنجلترا والمجر ومنتخب إيطاليا.

موعد مباراة ألمانيا وإيطاليا هو يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، الموافق 15 ذي القعدة 1443 هجريًا، وتنطلق صافرة البداية في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة

بث مباشر مباراة إيطاليا وألمانيا

لكن، يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة ألمانيا وإيطاليا من خلال الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA tv"، ولا تحتاج سوى إلى التسجيل فقط عبر هذا الرابط.