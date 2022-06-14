يلا شوت AS GOAL مشاهدة مباراة ألمانيا وإيطاليا بث مباشر اليوم الثلاثاء 14-6-2022 في دوري الأمم الأوروبية koora live

رابط كورة لايف بث مباشر إيطاليا والمانيا.. بث مباشر مباراة ألمانيا وإيطاليا، حيث تقام مباراة ألمانيا ضد إيطاليا اليوم بث مباشر على أرضية ملعب بوروسيا بارك على أراضي دولة ألمانيا في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022/2023.

موعد انطلاق المباراة

العاشرة إلا ربع مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الحادية عشر إلا ربع مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

التاسعة إلا ربع مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.





القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وإيطاليا بث مباشر

تنقل مباراة ألمانيا وإيطاليا في إطار مباريات دوري الأمم الأوروبية 2022/2023 عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات دوري الأمم الأوروبية 2022/2023.

مشاهدة مباراة ألمانيا وإيطاليا بث مباشر اليوم 14-6-2022 في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية 2022/2023، حيث تُذاع مباراة ألمانيا ضد إيطاليا على الهواء مباشرة وحصريًا على قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT.