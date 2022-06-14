بث مباشر Yalla Shoot.. مشاهدة مباراة ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية رابط يلا شوت دون تقطيع

رابط سريع يلا شوت مشاهدة مباراة المانيا وايطاليا بث مباشر اليوم الثلاثاء 14-6-2022 ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم germany VS italy Live Stream على ملعب بروسيا بارك وسيكون اللقاء منقولا عبر قناة عدة قنوات اجنبية اتش دي بتعليق اجنبي على الساعة 18.45 بتوقيت جرينيتش.

مشاهده مباراة ألمانيا وإيطاليا بث مباشر اليوم 14-6-2022 دوري الأمم الأوروبية. مباراه مهمه من العيار الثقيل تجمع بين إيطاليا ضد VS ألمانيا بث مباشر اليوم بتاريخ اليوم 14 - يونيو الموافق الثلاثاء 2022.



تنطلق مباراة ألمانيا وإيطاليا اليوم ضمن دوري الأمم الأوروبية 2022-23 في تمام الساعة 19:45 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة 20:45 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وليبيا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 18:45 صباحا بتوقيت غرينيتش.

ملعب مباراة ألمانيا وإيطاليا

يستضيف استاد مونشنجلادباخ مباراة ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2022-23.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا وإيطاليا بث مباشر اليوم في دوري الأمم الأوروبية 2022-23

ستكون مباراة ألمانيا وإيطاليا منقولة عبر قناة UEFA.tv على الموقع الرسمي للإتحاد الأوربي لكرة القدم.