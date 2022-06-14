يلا شوت مشاهدة مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا بث مباشر اليوم الثلاثاء 14-6-2022 في الملحق النهائي المؤهل لكأس العالم yallashoot

يلا شوت مشاهدة مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا بث مباشر اليوم الثلاثاء 14-6-2022 ضمن ملحق الكونكاكاف اوقيانوسيا من منافسات تصفيات كأس العالم لكرة القدم costa rica VS new zealand Live Stream على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي وسيكون اللقاء منقولا عبر قناة بي ان سبورت 1 برميوم اتش دي بتعليق عامر الخوذيري والكأس 5 اتش دي بتعليق سمير اليعقوبي على الساعة 18.00 بتوقيت جرينيتش حصريًا على يلا شوت.

مواجهة كوستاريكا ونيوزيلندا موعدك معها سيكون في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وستبث عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا يلا شوت بث مباشر

تنطلق مباراة كوستاريكا ضد نيوزيلندا بث مباشر بتاريخ 2022-06-14 حيث يسعى كوستاريكا للفوز على نيوزيلندا مستغل الارض والجمعور.

بينما يحاول نيوزيلندا الانتصار على كوستاريكا، وكسب 3 نقاط خارج الديار وتعزيز مركزه في جدول ترتيب الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2022.

موعد مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا اليوم والقنوات الناقلة

كونوا في الموعد لمشاهدة مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا بث مباشر يلا شوت دون تقطيع عبر القناة الناقلة beIN Sports 1 HD Premium في ساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.



