هذه الفئات يحق لهم دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا

قام المجلس الأعلى للآثار، خلال الأيام القليلة الماضية، بإصدار قرارا برفع أسعار زيارة المناطق الأثرية والمتاحف للمصريين، الذي يبدأ تنفيذه بداية الشهر المقبل.

رسوم زيارة المصريين المواقع الأثرية

ونص قرار المجلس الأعلى للآثار على أن تبلغ أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية، مثل (أهرامات الجيزة - قصر البارون - قلعة صلاح الدين - قلعة قايتباي بمحافظة الإسكندرية - منطقة وادي الملوك بمحافظة الأقصر - قصر محمد علي بحي شبرا) 60 جنيهًا بالنسبة للمصريين، و30 جنيها للطلبة المصريين، و18 دولارا للطلبة غير المصريين، كما بلغ سعر تذاكر دخول معابد فيلة والكرنك، وحتشبسوت، وكوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان 40 جنيهًا للمصريين، و20 جنيهًا للطلبة من المصريين.

وفى نفس السياق، كان هناك قرار سابق من المجلس الأعلي للآثار، بعدد من الفئات المختلفة، التي يحق لها دخول كل الأماكن الأثرية والمتاحف المختلفة في جميع محافظات مصر، وبشكل مجاني نهائي، وهي:

- المصريون الذين تعدت أعمارهم الـ60 عاما.

- العرب المقيمون في مصر وتعدت أعمارهم الـ60 عاما.

- أبناء الشهداء من الشرطة والجيش.

- أرامل الشهداء من الشرطة والجيش.

- الطلبة المصريون بالجامعات المصرية، من كل الكليات والأقسام التالية: «الحضارة والآثار والتاريخ والحضارة والفنون الجميلة، والإرشاد السياحي، والعمارة، والتربية والفنون التطبيقية، والتراث، وعلوم المتاحف، وكلية السياحة والفنادق».

- رحلات المدارس الحكومية للمراحل الابتدائية.

- رحلات الأطفال بدور الأيتام.

منع الأطفال الأقل من 16 عاما من دخول الأهرامات

يذكر أن المجلس الأعلى للآثار قرر أيضا الأسبوع الماضي، عدم السماح بدخول منطقة الأهرامات للأطفال أقل من 16 عامًا، خاصة في العطلات الأسبوعية «الجمعة والسبت»، وأيضا الإجازات الرسمية بمفردهم، إلا بصحبة ولي الأمر.

وأشار إلى أن هذا القرار في صالح السياحة المصرية، وأيضا لحماية الأجانب من حالات التحرش.