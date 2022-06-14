"حياة".. عنوان مشروع تخرج لطلاب "علام الأزهر"

في ظل إنطلاق مارثون مشاريع تخرج كليات الإعلام، أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر قسم الإذاعة والتليفزيون مشروع تخرج بعنوان "حياة"، وقدم الطلاب من خلاله فيلم تسجيلي يتناول الأزمة المائية التي كان يعاني منها الفلاح المصري قبل إنطلاق مبادرة رئيس الجمهورية والتي تبنتها وزارة الموارد المائية والري لتأهيل وتبطين الترع في جميع أنحاء الجمهورية ومدى العائد والاستفادة التي حلت على المزارع المصري عقب تلك المبادرة.

وتضمن الفيلم إجراء عدد من اللقاءات مع بعض المزارعين في أربع محافظات مختلفة متناولين الصعاب التي كانت تواجههم من أثر نقصان المياه والذي تسبب بدوره في ملوحة الأراضي الزراعية وفساد المحاصيل، كما تم إجراء لقاء مع أحد المزارعين عقب عملية التأهيل والتبطين معربًا فيه عن إيجابيات المبادرة والفائدة التي حلت على المزارع بعد عملية التأهيل.

كما تضمن الفيلم إجراء حوار مع أحد المهندسين المشرفين على عملية التبطين حيث قال "أن عملية التبطين تتم وفق أبعاد هندسية بحيث تخدم المزارع والتي تقع أرضه في أماكن منخفضة مثلها التي تقع في الأماكن المرتفعه، مضيفًا أن من ضمن العوائق التي كانت تواجه المزارع هو وجود الشوائب وورد النيل ولكن بعد الانتهاء من هذا المشروع وتلك المبادرة لن تكون تلك العوائق متاحة نهائيا ".

وأضاف المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري من خلال حديثه في الفيلم التسجيلي" إنه من خلال هذه الاستراتيجية تم وضع خطة قومية للموارد المائية من عام 2017 وحتى عام 2037 وأن الهدف من تلك الخطة ضمان الإدارة المثلى لكل نقطة مياه لتحقيق الأهداف التنموية، وتابع أن عملية التأهيل تعيد المجرى المائي لوضعه الطبيعي من خلال القطاع التصميمي الهندسي السليم الخالي من العوائق والقضاء على جميع الاختناقات والتهيلات التي كانت تحدث للترع بسبب كثرة الحشائش الموجودة مما اسفر عن بروز إيجابيات المشروع ووصول المياه بمنتهى السهولة إلى المزارع".

وكان القائمون على المشروع كلا من " أحمد ناصر درويش، محمد البحراوي، المعتصم بالله محمد، محمد السعيد، أحمد شعبان، مروان سيد، نادي عبد المولى، محمد محمود" وإشراف " الدكتور محمود عبد العاطي، والدكتور ضياء سعد، والدكتور أبو بكر واكد".