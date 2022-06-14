يلا شوت beIN Match مشاهدة مباراة ألمانيا وايطاليا بث مباشر كورة لايف koora live اليوم 14-06-2022 في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة ألمانيا
مشاهدة مباراة ألمانيا وإيطاليا بث مباشر
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يلا شوت كورة رابط مشاهدة مباراة ألمانيا وايطاليا بث مباشر اليوم، ينتظر الملايين من عشاق ومحبي رياضة كرة القدم اللقاء الناري الذي يجمع بين منتخب المانيا ضد منتخب ايطاليا اليوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر يونيو لعام 2022 وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر البطولة الأوروبية، اللقاء الناري الذي لأ يقبل القسمة علي الاثنين والذي يشارك فية المنتخب الايطالي بكل قوة وتركيز عالي جدا وهو يرغب في الفوز، وتقام هذة المباراة علي ارضية ملعب بروسيا بارك.

 

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يدخل منتخب ايطاليا هذة المباراة بكل قوة وتركيز عادي جدا وهو في صدارة المجموعة الثالثة وذلك في المستوي الأول من دوري الأمم الاوروبية، وذلك بعد ان تمكن في الحصول علي 5 نقاط، بينما يأتي بعد ذلك منتخب المانيا وهو ثالث المجموعة والذي تمكن في الحصول علي ثلاث نقاط، ويرغب المنتخب الايطالي في الدخول في هذة المباراة بتشكيلة جديدة من نوعها وذلك من اجل الخروج بالفوز بأي طريقة ممكنة.

 


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علي الجانب الاخر نتحدث عن المنتخب المنافس وهو منتخب المانيا الذي يدخل اللقاء بكل قوة وتركيز وهو يرغب في الفوز وذلك بعد ان حسم التعادل الايجابي بنتيجة 1 / 0، في مباراة الذهاب الذي جمع منتخب ألمانيا أمام نظيره الإيطالي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسيتم وضع تشكيلة جديدة لكي يتمكن من خلالها في الانتصار والفوز.

 

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