سوق دبي المالي يختتم مؤتمر المستثمرين العالميين 2022 في لندن

استقطب مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين 2022 في لندن حشدًا من المؤسسات الاستثمارية العالمية الكبرى، وحمل المؤتمر رسالة قوية بشأن ثقة تلك المؤسسات الكبيرة في الآفاق المستقبلية لأسواق المال في دبي وحرصها على الارتقاء بحضورها الملموس في السوق إلى آفاق أرحب في المرحلة المقبلة.

تم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع بنك "اتش اس بي سي"، وبمشاركة 9 شركات مُصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت في سوق دبي المالي وناسداك دبي، وهي: هيئة كهرباء ومياه دبي /ديوا/، بنك دبي الإسلامي، إعمار العقارية، إعمار للتطوير، بنك الإمارات دبي الوطني، موانئ دبي العالمية، أمانات، أرامكس، وشركة سوق دبي المالي.

وشهد المؤتمر عقد 162 اجتماعًا فرديًا مع 56 مؤسسة استثمارية عالمية يصل إجمالي قيمة الأصول التي تديرها مُجتمعةً إلى ما يزيد على تريليوني دولار.

قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: يحافظ المستثمرون الدوليون على حضورهم المتميز في سوقنا من خلال استحواذهم على ما يقارب 52% من أنشطة التداول و23% من إجمالي القيمة السوقية. ومن جانب آخر، تُبدي شركاتنا المدرجة حرصًا متزايدًا على تعزيز انفتاحها أمام الاستثمار الأجنبية، ويمثل قيام شركة أرامكس بالسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% مؤخرًا أحدث المستجدات في هذا الشأن، وتُسهم هذه المؤشرات والمبادرات الإيجابية في ترسيخ مكانة أسواق المال في دبي في مقدمة الأسواق الإقليمية المُستقبلة للاستثمار الأجنبي والمُرحبة به، ويعكس النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر، وهو ما يتضح من عدد المؤسسات الاستثمارية المشاركة والاجتماعات المنعقدة خلاله، قوة الطلب الاستثماري في ظل الخطوات المتسارعة التي تتخذها دبي لتنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير أسـواقها المـالية، كما يُمثل دفعةً قويةً لجهودنا المتواصلة لتنشيط التداول واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.

ومن جهته، قال عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة، الرئيس التنفيذي للإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود إن اقتصاد دولة الإمارات يوفر مركزًا رئيسيًا لأنشطة أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يتضح من الانتعاش الكبير الذي شهدته عمليات الاكتتاب العام والإدراج في الدولة خلال العام الماضي، ولقد أظهر اقتصاد الإمارات مرونة في مواجهة التحديات العالمية المستمرة مما أسهم في ارتفاع الطلب من جانب المستثمرين الساعين إلى الوصول إلى تلك السوق الناشئة سريعة النمو. ونحن متحمسون للقيام بدور حيوي لتمكين المستثمرين العالميين من الوصول إلى الفرص المتاحة في الإمارات من خلال تنظيمنا لهذا الحدث.

ومن جانبه أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أهمية مشاركة الهيئة، بلقاء المستثمرين الدوليين وجهًا لوجه لتسليط الضوء على إنجازات الهيئة وقوة وكفاءة محفظتها من الأصول باعتبار الهيئة أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي بقيمة سوقية تتجاوز 125 مليار درهم /34 مليار دولار/. وخلال الربع الأول من عام 2022، بلغت إيرادات الهيئة 5.068 مليار درهم /1.38 مليار دولار/ وبلغ صافي الأرباح 691 مليون درهم /188 مليون دولار/، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالربع الأول من عام 2021،منوها بالحرص على التعريف بقوة ومتانة استراتيجية الهيئة للنمو والتي تركز على الاستدامة وتهدف إلى توفير مزايا قيّمة لمستثمرينا على الدوام.

و بدوره قال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس أن المشاركة في مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين 2022 أتاحت فرصة قيّمة للتواصل مع مجتمع المستثمرين الدوليين، وخصوصًا في ظل الازدهار الذي تشهده أرامكس حاليًا، والمستويات غير المسبوقة من توسّع أعمالها على المستوى العالمي.

وباعتبارها أول شركة محلية مدرجة في سوق دبي المالي ترفع نسبة الملكية الأجنبية لأسهمها المتاحة للتداول إلى 100%، تتطلّع الشركة قدمًا إلى استقطاب المزيد من المستثمرين الدوليين وزيادة التنويع في قاعدة مساهميها.