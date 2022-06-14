كورة لايف beIN مشاهدة مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا بث مباشر اليوم 14-06-2022 Costa Rica vs New Zealand يلاشوت

يلا شوت رابط شاهد البث المباشر لمباراة كوستاريكا ونيوزيلندا اليوم الثلاثاء 14-6-2022، على ملعب أحمد بن علي ضمن ملحق CONCACAF أوقيانوسيا لتصفيات كأس العالم FIFA، كوستاريكا ونيوزيلندا بث مباشر والمباراة سيبث عبر BN Sport 1 Premium HD مع تعليق عامر الخضري وCup 5 HD مع تعليق سمير اليعقوبي الساعة 18.00 بتوقيت جرينتش حصريا على يلا شوت.

المواجهة بين كوستاريكا ونيوزيلندا، مع موعدك في الساعة 9 مساءً، الثلاثاء، بتوقيت مكة المكرمة، سيتم بثها على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

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وسيكون هذا اللقاء فرصة حقيقة للفريقين من أجل تعديل أوضاعهما وحصد نقاط الفوز والتي سوف تساهم على تعزيز مكانة ووضع الفائز في المراكز المتقدمة علاوة على ذلك ستكون المباراة في غاية القوة والندية لتقارب مستوى الفريقين وقدرتهما على تقديم الأفضل لتحقيق الانتصار.