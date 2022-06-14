محافظ بنك إنجلترا: استعدوا لخسارة كل أموالكم حال استثماركم في العملات المشفرة



قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا أمام المشرعين إنه على الأشخاص الاستعداد لتكبد خسائر كبيرة في حالة أن قرروا الاستثمار في العملات المشفرة.

وأضاف بيلي: إذا أردتم الاستثمار في تلك الأصول لا بأس لكن كونوا مستعدين لخسارة كل أموالكم.

وتابع: الناس يقيمون الأشياء وفقًا لأسباب شخصية لكن تلك الأصول ليس لها قيمة حقيقية.

وليست تلك هي أول مرة التي ينتقد محافظ بنك إنكلترا العملات المشفرة إذ حذر العام الماضي من أنها تشكل خطورة للصالح العام.

وسجلت العملات المشفرة خسائر حادة على مدار الساعة القليلة الماضية وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية لها دون تريليون دولار كما هبطت بتكوين صباح اليوم دون مستويات 22 ألف دولار.

خسرت العملات المشفرة اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2 تريليون دولار من قيمتها السوقية خلال 7 أشهر فقط لتصل القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة إلى اقل من ترليون دولار فيما تراجعت أكبر عملة مشفَّرة في العالم بنسبة تصل إلى 10% لتصل إلى 20.8 ألف دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020، وفقًا لبلومبرج.

وذكرت بلومبرج إنه تمت تصفية أكثر من 1.1 مليار دولار في أسواق العملات الرقمية أمس الإثنين، منها نحو 685 مليون دولار كعقود طويلة الأجل، و468 مليون دولار قصيرة الأجل، وفقًا لبياناتCoinglass، وهذا هو أكبر عدد من الصفقات الطويلة والقصيرة في الأشهر الثلاثة الماضية على الأقل.

وتعرّضت العملات المشفَّرة، التي كافحت وسط سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر الأخيرة، لضربة شديدة بشكل خاص، بعد أن أدى انهيار نظام "تيرا/ لونا" الشهر الماضي، وإيقاف "سيلزيوس" لعمليات السحب صباح الإثنين بتوقيت آسيا، إلى مزيد من تآكل الثقة في عالم العملات المشفَّرة.

واصلت Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة الإنهيار اليوم الثلاثاء مع تخلي المستثمرين عن الأصول الخطرة تحسبًا لارتفاع حاد في أسعار الفائدة لمعالجة التضخم.



فيما قامت اثنتان من أكبر منصات العملات الرقمية في العالم بتقييد النشاط يوم الاثنين مع استمرار انهيار السوق الأوسع على قدم وساق، وقالت شبكة Celsius، التي تضم 1.7 مليون عميل، إن "ظروف السوق القاسية" أجبرتها على إيقاف جميع عمليات السحب ومقايضات العملات المشفرة والتحويلات بين الحسابات مؤقتًا.



وقالت الشركة في تدوينة "إننا نتخذ هذا الإجراء الضروري لصالح مجتمعنا بأكمله من أجل تحقيق الاستقرار في السيولة والعمليات بينما نتخذ خطوات للحفاظ على الأصول وحمايتها"، وبحسب موقعها الإلكتروني، تمتلك الشركة المسجلة في المملكة المتحدة نحو 3.7 مليار دولار من الأصول. إنه يدفع فائدة على ودائع العملة المشفرة ويقرضها لتحقيق عائد.



وأشار جيفري هالي، كبير محللي السوق في آسيا والمحيط الهادئ، في Oanda، إلى أن "تعليق عمليات السحب بالدرجة المئوية يوم أمس أعطى زخمًا هبوطيًا إضافيًا". "يمكنني فقط أن أفترض أن المستوى الكبير التالي لعملة البيتكوين من الناحية النفسية سيكون 20000 دولار."



وتعرض سوق العملات المشفرة لهجوم شديد في الأشهر الأخيرة بعد أن تحولت طفرة الوباء إلى انهيار، ومع قيام البنوك المركزية الكبرى في العالم برفع أسعار الفائدة لترويض التضخم المتصاعد، سارع المتداولون إلى التخلص من الاستثمارات ذات المخاطر العالية، بما في ذلك أصولهم المشفرة المتقلبة.



وتراجعت Bitcoin، العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم، بنحو 8 ٪ يوم الثلاثاء، منخفضة إلى ما دون 23000 دولار، حيث فقد ما يقرب من 25٪ من قيمته منذ يوم الجمعة - مما جعله أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق في نوفمبر من العام الماضي بنحو 67٪، عندما تم تداوله بنحو 69000 دولار، وفقًا لبيانات من Coinbase.



وانخفضت إيثر، ثاني أكثر العملات الرقمية قيمة، بنسبة 4٪، مما رفع خسائرها منذ يوم الجمعة إلى نحو 32٪، لقد فقد الآن نحو 75٪ من قيمته منذ نوفمبر.