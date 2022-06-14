ارتفاع أسعار النفط مع تفاقم أزمة نقص المعروض



ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار واحد في معاملات متقلبة الثلاثاء 14 يونيو حزيران إذ فاق أثر نقص المعروض العالمي المخاوف من تضرر الطلب على الوقود بسبب حالة ركود وفرض قيود جديدة لاحتواء انتشار كوفيد-19 في الصين.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 96 سنتًا، أي 0.8%، إلى 121.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار، أي 0.9%، إلى 123.32 دولار للبرميل.

وتفاقم نقص المعروض العالمي بانخفاض الصادرات من ليبيا وسط أزمة سياسية أثرت على الإنتاج والموانئ، في حين يواجه منتجون آخرون من تحالف أوبك+ صعوبات في الوفاء بحصص الإنتاج وتواجه روسيا حظرًا على نفطها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتترقب السوق بيانات معهد البترول الأميركي عن المخزونات المنتظر صدورها اليوم الثلاثاء وبيانات إدارة معلومات الطاقة غدًا الأربعاء لمعرفة إلى أي درجة وصل نقص الإمدادات في السوق.

قال متحدث باسم وزارة النفط الليبية، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج ليبيا من النفط الخام يبلغ نحو 100 ألف إلى 150 ألف برميل يوميا، وفق رويترز.

يبدو أن إنتاج النفط الليبي قد توقف بالكامل تقريبًا، حيث أدت الأزمة السياسية إلى المزيد من إغلاق المواني والحقول النفطية في البلاد.

قال وزير النفط الليبي محمد عون لوكالة "بلومبرغ" يوم الاثنين، إن الإنتاج اليومي لليبيا - الذي بلغ متوسطه 1.2 مليون برميل العام الماضي - انخفض بنحو 1.1 مليون برميل. وهذا يشير إلى أن ليبيا تضخ فقط نحو 100 ألف برميل يوميًا.

هذا الوضع سيزيد من شح الإمدادات في السوق العالمية التي شهدت ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 50% هذا العام إلى نحو 120 دولارًا للبرميل.



وارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 14 يونيو حزيران من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، حيث قدم توقف صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعض الدعم، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تزايد الرهانات على تشديد الاحتياطي الفدرالي الأميركي السياسة النقدية بدرجة كبيرة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1824.21 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو أيار عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1827.80 دولار.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين أمس الاثنين، فيما أدى إلى انخفاض سعر المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية بنسبة 3% تقريبًا.

وقفزت مساء أمس الاثنين التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غدًا الأربعاء إلى 96% من 30% في وقت سابق خلال اليوم. وسيكون رفع الفائدة 75 نقطة أساس هو الأكبر منذ عام 1994.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية في المدى القصير من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.5% إلى 21.16 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 936.77 دولار، كما صعد البلاديوم 0.4% إلى 1804.17 دولار.