أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-6-2022

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن تراجعت أمس الأول بقيمة 4 جنيهات ليقترب لمستويات الأسعار ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، بالتزامن مع هبوط سعر اونصة المعدن الأصفر في البورصة العالمية، وذلك في انتظار قرارات البنك الفيدرالي الأمريكيى بشان أسعار الفائدة.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 858 جنيها.

عيار 21 يسجل 999 جنيها.

عيار 24 يسجل 1145 جنيها.

الجنيه الذهب 7929 جنيها.

أونصة الذهب 1850 دولارا.

أسعار الذهب عالميًا:

الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في 4 أسابيع قبل اجتماع الفدرالي الأميركي

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ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 14 يونيو حزيران من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، حيث قدم توقف صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعض الدعم، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تزايد الرهانات على تشديد الاحتياطي الفدرالي الأميركي السياسة النقدية بدرجة كبيرة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1824.21 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو أيار عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1827.80 دولار.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين أمس الاثنين، فيما أدى إلى انخفاض سعر المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية بنسبة 3% تقريبًا.

وقفزت مساء أمس الاثنين التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غدًا الأربعاء إلى 96% من 30% في وقت سابق خلال اليوم. وسيكون رفع الفائدة 75 نقطة أساس هو الأكبر منذ عام 1994.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية في المدى القصير من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.5% إلى 21.16 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 936.77 دولار، كما صعد البلاديوم 0.4% إلى 1804.17 دولار.

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية، إن هناك انخفاض في أسعار الذهب، نتيجة ضغوط على البورصات العالمية ومنها بورصة الذهب.

قيمة انخفاض أسعار الذهب

وأشار "ميلاد" إلى أن سعر الذهب انخفض بنحو 15% بحد أقصى، وهو معدل متعارف عليه، وسعر المعدن الأصفر لم يصل بعد لسعره قبل الحرب الروسية الأوكرانية.