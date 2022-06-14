أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 15-6-2022

حققت أسعار الدولار في البنوك المصرية استقرار في بداية تعاملات اليوم بعد أن حققت العملة الأمريكية ارتفاع خلال تعاملات أمس.

سعر الدولار في البنك المركزي:

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع في ختام تعاملات يوم الاثنين الماضى بقيمة 2 قرشًا.

وزاد سعر "الدولار" في متوسط تعاملات البنك المركزي أمس بقيمة 3 قروش؛ ليصل إلى 18.69 جنيه للشراء و18.79 جنيه.

سعر الدولار في البنك الاهلي ومصر:

وعلى اثر قيام البنك المركزي برفع أسعار الدولار، ارتفع سعر صرفه في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة أمس ليصل إلى 18.70 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، مقارنة 15.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

وزاد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، من مستويات 18.69 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع إلى 18.72 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع.

وعلى صعيد باقي البنوك ارتفع سعر الدولار في البنك الاهلي اليوناني إلى 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر الدولار في البنك العربي الافريقي إلى 18.68 للشراء و18.78 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار المسجلة في بنك قناة السويس وبنك اتش اس بي سي، كما ارتفع في بنك التعمير والاسكان إلى 18.72 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع.

تراجع الاحتياطي النقدي:

وتراجع الاحتياطي النقدي للبلاد من العملات الاجنبية بقيمة 1.6 مليار جنيه ليصل إلى 35 مليار دولار نهاية شهر مايو، مشيرا إلى ان رغم تلك التراجعات إلا أن الاحتياطي النقدي قادر على تغطية احتياجات البلاد الاستيرادية لمدة 5 شهور.

وكشف المركزي إنه قام بسداد التزامات وديون خارجية على مصر بقيمة 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري. وتتضمن هذه الالتزامات سداد 10 مليارات دولار من الديون الخارجية إضافة إلى 14 مليار دولار أخرى للصناديق الأجنبية.