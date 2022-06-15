رابط ماتش الأهلي yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وايسترن كومباني بث مباشر يلا شوت live بدون تقطيع

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق الشرقية للدخان، في إطار اللقاء المؤجل بينهما من بطولة الدوري الممتاز.



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي ضد إيسترن كومباني، الأهلي يجد نفسه حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة من 16 جولة بعد فوزه في 11 مباراة مقابل الخسارة في لقاء وحيد فقط لا غير، كما سقط في فخ التعادل في أربع مباريات أخرى، وعلى صعيد معدل الأهداف استطاع أن يسجل 34 هدفًا في مرمى منافسيه مقابل دخول 11 هدفًا في شباكه، بينما يتواجد إيسترن كومباني في الوقت الحالي في المركز الأخير في الترتيب برصيد 13 نقطة من 20 جولة جمعها من خلال الانتصار في مباراتين فقط لا غير مقابل الخسارة في 11، كما سقط في فخ التعادل في سبع مباريات أخرى، وعلى صعيد معدل الأهداف أحرز 15 هدفًا في مرمى منافسيه مقابل دخول 34 هدفًا في شباكه.