كورة لايف ONTIMESport بث مباشر مباراة الاهلي وايسترن كومباني في الدوري المصري yalla shoot



مباراة الاهلي وايسترن كومباني اليوم مازال يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ملف المدير الفني الجديد، من أجل الاستقرار على أحدهم لخلافة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير بعد فسخ عقده بالتراضي.

وفاضل مسئولو القلعة الحمراء بين 3 مدارس أوروبية مختلفة برتغالية وألمانية وصربية لاختيار إحداها لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما تلقى أمير توفيق مدير التعاقدات ترشيحات من بعض وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع مدرب ألماني وآخر برتغالي وثالث صربي.

وكلف الخطيب، خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالجلوس مع التشيكي ميشيل بروكيتش مدير القطاع من أجل متابعة معه بعض الأسماء الأوروبية التي يراها تصلح لقيادة القلعة الحمراء.

ويسعى الأهلي لاستعادة الثقة أمام شركة Eastern Company وكسب ثلاث نقاط ليعود للمنافسة بقوة على صدارة الدوري المصري، حيث يحتل Red Elves المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16 مباراة وبفارق 7 نقاط عن الزمالك. يقع في الفئة الثالثة. الذي يحتل المركز الأول برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

يستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي إيسترن كومباني في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الأربعاء، على ستاد الأهلي وي السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة 14 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والذي يخوضه المارد الأحمر دون العناصر الدولية.



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



يذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل إيسترن كومباني المركز الأخير في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة.

