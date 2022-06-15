أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-6-2022 في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع هبوط سعر اونصة المعدن الأصفر في البورصة العالمية، وذلك في انتظار قرارات البنك الفيدرالي الأمريكى بشان أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 يسجل 858 جنيها.

عيار 21 يسجل 999 جنيها.

عيار 24 يسجل 1145 جنيها.

الجنيه الذهب 7929 جنيها.

أونصة الذهب 1850 دولارا.

أسعار الذهب عالميًا:





ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، حيث قدم توقف صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعض الدعم، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تزايد الرهانات على تشديد الاحتياطي الفدرالي الأميركي السياسة النقدية بدرجة كبيرة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1824.21 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو أيار عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1827.80 دولار.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين أمس الاثنين، فيما أدى إلى انخفاض سعر المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية بنسبة 3% تقريبًا.