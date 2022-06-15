استقرار الأحوال الجوية اليوم الأربعاء وهذه درجات الحرارة المتوقعة

نقدم لكم في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة وفقا لبيان الأرصاد الجوية، حيث تحرص بوابة “الفجر” الإلكترونية دائما على توفير كافة المعلومات لمتابعيها الكرام المتعلقة بحالة الطقس:

استقرارا في الأحوال الجوية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء استقرارا في الأحوال الجوية، ليسود طقس مستقر على معظم الأنحاء.

طقس حار نهارا على القاهرة

وتشهد البلاد اليوم، وفق لبيان الأرصاد الجوية طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

مائل للحرارة على السواحل الشمالية

وتتوقع الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

طقس شديد الحرارة جنوبا

كما تشهد البلاد اليوم طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال فترت النهار، ويكون الطقس لطيف ليلا.

طقس لطيف ومعتدل ليلا

وعن حالة الطقس في الليل، تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل ويكون الطقس لطيف في ساعات الليل على السواحل الشمالية.

نشاط رياح اليوم الاربعاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء نقدم لكم في السطور التالية بيان الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم ودرجات الحرارة:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 25

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27