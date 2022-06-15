حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-6-2022 في مدن ومحافظات مصر

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حالة الطقس ودرجات الحرارة
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، الموافق الـ15 من يونيو 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة

 

وتوقعت الهيئة، أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة استقرار الأحوال الجوية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على على السواحل الشمالية.

 

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

 

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيانها أن حالة الطقس ودرجات الحرارةتميل إلى الارتفاع على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

 

 حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

 

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد وجود نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد.

 

درجات الحرارة اليوم في مصر

 

 

القاهرة 33   23

شبين الكوم 32   23

 طنطا 32  21 

دمنهور 31  21 

الإسكندرية 28  21 

 بلطيم 28   20 

 مطروح 27   20 

 السلوم 30   21 

 سيوة 34   21

 بورسعيد 29  21

 دمياط 28   22 

 الزقازيق 33  22

 الاسماعيلية 33   23

 السويس 33  23 

 العريش 29   21

 رفح 29   20

 

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