الكهرباء توقع عقد بقيمة 100 مليون جنيه لتأمين التغذية الكهربائية



إستمرارًا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع شركة إنيرجيا للطاقة والتليكوم سوليوشنز لتنفيذ عملية تأهيل محطة محولات طما التابعة لمنطقة كهرباء مصر العليا لتصبح جهد 11/66 ك.ف، سعة 3×40 م.ف.ا بمهمات من النوع المعزول بالغاز GIS (غير شامله توريد المحولات الرئيسيه) بنظام تسليم مفتاح، وذلك ضمن خطة احلال وتجديد المهمات المتقادمة حفاظًا على سلامه التشغيل واستقرار التغذية الكهربائية ومجابهة زيادة الأحمال بالمنطقه..

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 100 مليون جنيه المصرى ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على إعتمادات مشروعات محطات محولات الجهد العالى بمنطقة كهرباء مصر العليا بموازنه العام المالى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد