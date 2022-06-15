“الإحصاء”: انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 39.7% في مارس 2022



انخفضت قيمة العجز فى الميزان التجاري لمصر بنحو 2.26 مليار دولار خلال شهر مارس 2022 مقابل 3.74 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 39.7%.



وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر انخفاض العجز، نتيجة ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبة 44.1% حيث بلغت 5.48 مليار دولار خلال شهر مارس 2022، مقابل 3.81 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات المنتجات النفطية بنسبة 128.6%، والنفط الخام بنسبة 74.1%، والأسمدة بنسبة 90.8%، والملابس الجاهزة بنسبة 47%.

وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مارس 2022 مقابل نفس الفترة من العام الماضي، اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 11.4%، ومنتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 50.5%، ومنتجات ألبان بنسبة 5.8% برتقال طازج بنسبة 21.4%.

وارتفعت قيمة الواردات بـ2.6% حيث بلغت 7.74 مليار دولار خلال شهر مارس 2022 مقابل 7.55 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق. ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات المواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 144.9%، والبترول الخام بنسبة 174% واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.9%، والذرة بنسبة 7.2%.

وانخفضت قيمة واردات القمح بنسبة 1.9% والمواد الكيماوية العضوية والغـير عضوية بنسبة 32%، وسيارات الركوب بنسبة 44.7%، الوزيوت المكررة بنسبة 7.3% خلال شهر مارس 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.