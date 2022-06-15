بتكوين تنخفض إلى أدنى مستوى في 18 شهرًا

الاقتصاد
بيتكوين- ارشيفية
بيتكوين- ارشيفية
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انخفضت عملة بتكوين الأربعاء 15 يونيو حزيران إلى أدنى مستوى في 18 شهرًا، مما أدى إلى تراجع العملات الرقمية الأصغر معها، إذ لم يُظهر التراجع الأخير في أسواق العملات المشفرة أي مؤشر على التوقف.

ونزلت بتكوين 6.3% إلى 20715.69 دولار وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2020.

وفقدت بتكوين نحو 28% من قيمتها منذ يوم الجمعة وأكثر من نصف قيمتها هذا العام. ومنذ أن سجلت أعلى مستوى لها عند 69 ألف دولار في نوفمبر تشرين الثاني، انخفضت بنحو 70%.

وانخفضت بتكوين بعد أن جمد مقرض العملات المشفرة الأمريكي سيلسيوس هذا الأسبوع عمليات السحب والتحويلات بين الحسابات، مما أثار مخاوف من حدوث تداعيات أوسع في سوق الأصول الرقمية.

وأدت التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بهدف مكافحة التضخم المرتفع في أكبر اقتصاد في العالم، إلى زيادة الضغط على الأصول الخطرة من العملات المشفرة إلى الأسهم.

كما انخفضت العملات الرقمية الأصغر، والتي تتأثر بتحركات بتكوين، فنزلت إيثر ثاني أكبر عملة مشفرة 9.4% إلى 1090 دولارًا.

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