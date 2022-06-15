اليورو يرتفع بفعل اجتماع طارئ للمركزي الأوروبي





قفز اليورو بعد أن قال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء 15 يونيو حزيران لبحث عمليات البيع المكثفة التي شهدتها أسواق السندات الحكومية مؤخرًا، مما شتت انتباه المتعاملين لفترة وجيزة قبيل اجتماع الفدرالي الأميركي المرتقب.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بما يصل إلى 0.7% أمام الدولار عقب الإعلان عن الاجتماع الذي يأتي بعد ارتفاع الفارق بين عوائد ألمانيا ودول الجنوب الأعلى مديونية، خاصة إيطاليا، إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين.

هذا وتراجع عائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات 20 نقطة أساس إلى 4%، من أعلى مستوياته في 8 سنوات التي سجلها هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يسجل أكبر انخفاض يومي له منذ الأول من مارس آذار.

هذا وأدى صعود اليورو إلى هبوط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية، 0.37% إلى 104.90 نقطة.

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع الفدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم، وتتوقع الأسواق وجود فرصة تبلغ 87% لأن يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، إذ يحاول صناع السياسة كبح جماح التضخم.

وكان الدولار قد حقق مكاسب بالفعل في الأشهر القليلة الماضية بفضل رفع المجلس أسعار الفائدة قبل معظم البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، كما تلقى دفعة في الأسابيع الماضية من بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة خوفا من التأثير الاقتصادي للتشديد السريع للأوضاع المالية.

هذا وضغط ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية مقابل العوائد اليابانية المتدنية على الين الذي سجل أدنى مستوى جديد له في 24 عاما عند 135.60 للدولار في تعاملات منطقة آسيا والمحيط الهادي.

ولكنه تعافى خلال اليوم في آسيا وسط تقلبات أسواق السندات الحكومية، إلى 134.53.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2040 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في 15 شهرا مقابل العملة الأميركية عند 1.1934 دولار في اليوم السابق، إذ لم يساعده احتمال إجراء استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا.