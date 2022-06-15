يلا شوت MATCH مشاهدة مباراة الأهلي وإيسترن كومباني بث مباشر كورة لايف اليوم 15-06-2022 في الدوري koora live

يلا شوت رابط مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر.. اعزائي مشاهدي كرة القدم تبدا مباراة الاهلي وايسترن كومباني اليوم الاربعاء الموافق 15/6/2022 في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2022 وستلعب المباراة في استاد we-السلام

يستعد نادي ايسترن كومباني لمواجهة فريق النادي الاهلي على استاد الاهلي بقيادة المدرب الفني سامي قمصان جمعهم الفريق الصاعد حديث إلى الدوري المصري

يدخل فريق النادي الاهلي المباراة القادمة بمعنويات منخفضة بعد رحيل المدير الفني بيتسو موسيماني بعد فسخ عقده مع النادي الاهلي

موعد مباراة الاهلي وايسترن كومباني اليوم

مشاهدة مباراة الاهلي وايسترن كومباني اليوم الاربعاء الموافق 15/6/2022 بث مباشر في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة على شاشة ميكسات فور يو | MexaT4U وتذاع المباراة على قناة اون تايم سبورت 1 on time

و قد اعلنت قناة أون تايم سبورتس عن معلق مباراة النادي الاهلي وايسترن كومباني حيث إنه ا الناقلة الحصرية لبطولة الدوري المصري 2022 وسيكون المعلق محمد الكواليني

ترتيب نادي الاهلي في دوري المصري الممتاز حيث يحتل المركز الثالث بـ 37 نقطة مع لعب 16 مباراة والفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراة واحدة

ترتيب نادي ايسترن كومباني في دوري المصري الممتاز حيث يحتل المركز الثامن عشر بـ 13 نقطة مع لعب 20 مباراة والفوز في مبارتين والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 11 مباراة