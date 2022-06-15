يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وايسترن كومباني بث مباشر 15-06-2022 Al Ahly vs El Sharqia Dokhan جول الأهلي

نقدم لكم رابط كورة لايف koora live لمشاهدة مباراة الأهلي ضد نظيره إيسترن كومباني بث مباشر دون تقطيع مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022 على أرضية ملعب استاد السلام بالقاهرة، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر في الدوري المصري لكرة القدم موسم 2021-2022.

كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

نجح الأهلي في تخطي عقبة المصري بالسلوم في نصف نهائي كأس مصر موسم 2021-2022 بهدف دون رد متفوقًا على غياب لاعبيه الأساسيين عن المواجهة التي خاضها المارد الأحمر الأحد الماضي، وشهد اليومين الماضيين أحداث كثيرة في القلعة الحمراء أبرزها رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.



مشاهدة مباراة الأهلي وإيسترن كومباني بث مباشر دون تقطيع

على الجانب الآخر فريق إيسترن كومباني لن يكون ند قوي أمام الأهلي الذي يسعى لاعبيه إلى استعادة بعضًا من مستواهم المعهود في تلك المواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر، ويدخل فريق الشرقية للدخان المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022 على أرضية ملعب السلام بالقاهرة إذ يسعى إلى استغلال التذبدب الواضح في أداء الأهلي من أجل خطف ثلاث نقاط غالية أو على الأقل الخروج من استاد السلام بنقطة مهمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإيسترن كومباني

أعلنت قناة on time sport1 عن نقل المباراة المؤجلة بين الأهلي وإيسترن كومباني من الجولة الرابعة عشر بتعليق محمد الكواليني، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر موقعنا كورة لايف من خلال بث مباشر بمجرد انطلاق المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإيسترن كومباني

لمتابعة اللقاء عبر شاشة التلفزيون يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على القمر الصناعي نايل سات تحت تردد 11861 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي.