بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وإيسترن كومباني دون تقطيع Ahly Match أون سبورتس يوتيوب

نقدم لكم رابط يلا شوت بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والشرقية للدخان، اليوم الأربعاء 15/6/2022، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ14 من الدوري المصري.

تقام المباراة على ملعب “استاد السلام”، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت الرياض.

بث مباشر الأهلي المصري وإيسترن كومباني يلا شوت، نقدم من خلال موقع قولاتو مشاهدة مباراة الأهلي المصري وإيسترن كومباني الموجهة النارية التي ستجمع بين الفريقين، في اطار الجولة الهامة في الدوري المصري الممتاز، وذلك في لقاء قوي، لأن الأهلي يبحث عن تحقيق الإنتصار علي حساب إيسترن كومباني في لقاء هام، وبالتالي يأمل الفريق بتحقيق نتيجة إيجابية هامة، وذلك ثلاث نقاط هامة في مسيرته.

ولكن إيسترن كومباني يأمل هو الآخر في تحقيق نتيجة إيجابية، ونعرض من خلالنا جميع تفاصيل الخاصة بالمباراة التي ستلعب اليوم 2022-06-15، حيث يستأنف اتليتيكو مشواره في البطولة الاسبانية بمواجهة ام ليفنتي.