كورة لايف ON sport مشاهدة مباراة الأهلي وإيسترن كومباني بث مباشر yallashoot اليوم الأربعاء 15-6-2022 IN AHLY

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مشاهدة مباراة الأهلي وإيسترن كومباني بث مباشر اليوم 15-6-2022 في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني على الهواء مباشرة وحصريًا على قناة ON TIME SPORTS HD الأولى المجانية، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.