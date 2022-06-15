"شاب طائش دمر حياتنا".. شقيقة ممرضة دمنهور ضحية حادث الدهس تروي التفاصيل (فيديو)

"شاب طائش دمر حياتنا".. هكذا بدأت مني محمود ياقوت شقيقة الممرضة رضا التي دهستها سيارة أمام مستشفي الصدر بدمنهور أثناء ذهابها لعملها بالمستشفي، حديثها لتروي تفاصيل الواقعة.. "أختي كانت رايحة شغلها في مستشفي الصدر بدمنهور وأثناء عبورها الطريق جاءت سيارة بسرعة جنونية وطيرتها وتم نقلها للمستشفي العام، وفوجئنا أن قائد السيارة هو شاب طائش لا يتجاوز عمره 17 عاما ودون رخصة، وقمنا بتحرير محضر ضده حتى جاء والده الذي اكتشفنا أنه شخصية هامة وعرض علينا مبلغ للتنازل لكننا رفضنا التصالح".

وأضافت منى قائله: بعد وصول رضا للمستشفي دخلت قسم الطوارئ وتم عمل فحوصات واشاعات أظهرت وجود كسر في الحوض، ونزيف داخلي، وظلت 4 أيام في تعب مستمر حتى دخلت في حالة اغماء وقام أصدقائها من العاملين بالتمريض في مستشفي الصدر بإفاقتها، حيث واجهنا إهمالا جسيما داخل مستشفي دمنهور العام من عدم وجود أطباء أو ممرضين، فهذا جزائها بعد خدمتها طيلة هذه السنوات وبالأخص وقت ذروة جائحة كورونا.

وأكملت منى قائله: أختى طلبت منا مصحف وقالت لنا انا تريد أن تختم القرآن قبل ما أموت، ثم جائنا اتصال من المستشفي بسرعة الحضور لأن حالتها خطيرة، وعندما وصلنا فوجئنا بأن عضلات قلبها توقفت ووضعوا لها أجهزة تنفس لكننا تأكدنا أنها توفت ولم يبلغونا إلا صباح يوم السبت بأنها توفت وأحضرونا لاستلام جثتها ومتعلقاتها.

كانت ممرضة لفظت أنفاسها الأخيرة صباح يوم السبت الماضي، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفي دمنهور العام، متأثرة بإصابتها كسر بالحوض وهبوط حاد في الدورة الدموية وفشل بعضلة القلب ووظائف التنفس، اثر اصطدام سياره بها أثناء توجهها لعملها بمستشفي الصدر بدمنهور، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة دمنهور، يفيد وصول السيدة "رضا محمود ياقوت" فني تمريض بمستشفي الصدر بدمنهور، إلى مستشفي دمنهور العام، ادعاء حادث سير أمام مقر عملها، والانتقال والفحص تبين قيام "محمد س.ب" 17 عاما، سائق السيارة، باصطدام السيدة المذكورة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.