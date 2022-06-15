39.8 % تراجع في عجز الميزان التجاري المصري في شهر مارس

تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر لتسجل نحو 2.26 مليار دولار خلال شهر مارس 2022 مقابل 3.74 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 39.8 %، وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 44.1% حيث بلغت 5.48 مليار دولار خلال مارس مقابل 3.81 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: منتجات البترول بنسبة 128.6%، بترول خام بنسبة 74.1 %، أسمدة بنسبة 90.8 %، ملابس جاهزة بنسبة 47.0%.



وأظهرت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أن قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بلغت 2.26 مليار دولار خلال شهر مارس 2022 مقابل 3.74 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 39.8 %.

وأوضحت النشرة التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 44.1% حيث بلغت 5.48 مليار دولار خلال مارس 2022 مقابل 3.81 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: منتجات البترول بنسبة 128.6%، بترول خام بنسبة 74.1 %، أسمدة بنسبة 90.8 %، ملابس جاهزة بنسبة 47.0%.

وفي المقابل انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال مارس 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 11.4%، منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 50.5%، منتجات ألبان بنسبة 5.8%، برتقال طازج بنسبة 21.4%.

وبخصوص الواردات فقد ارتفعت بنسبة 2.6% حيث بلغت 7.74 مليار دولار خلال مارس الماضي مقابل 7.55 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة واردات بعض السلع وأهمها: مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 144.9%، بترول خام بنسبة 174.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.9%، ذرة بنسبة 7.2%.

وفي المقابل انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: قمح بنسبة 1.9 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسب`ة 32.0 %، سيارات ركوب بنسبة 44.7 %، زيوت مكررة بنسبة 7.3%.