“جيدكو” تغطي نصف كلفة شحن الصادرات الأردنية للأسواق الدولية

أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو" برنامجا لدعم 50 بالمئة من كلفة شحن المنتوجات الأردنية الصناعية والزراعية بحرا وجوا إلى مختلف دول العالم.



وقالت المؤسسة، في بيان اليوم الأربعاء، إن البرنامج سيستمر حتى نهاية عام 2022، تنفيذا للخطة الوطنية بدعم الصادرات للحفاظ على تواجد المنتج الأردني في الأسواق التصديرية الدولية مع الارتفاع العالمي على كلف الشحن حاليا، حيث أصبحت كلفة الشحن تمثل العبء على تكاليف المنتجات الأردنية بالمقارنة من المنافسين من مختلف دول العالم.



وأشار البيان إلى تقديم طلب الحصول على الدعم من جميع المصدرين عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.jedco.gov.jo.

قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، إن الغرفة ستعزز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وسنغافورة في عام 2004، بما يسهم بزيادة الصادرات الأردنية إلى سنغافورة.



وأشار إلى أن الاتفاقية هي الأولى للأردن مع دولة في شرق آسيا، والأولى لسنغافورة مع دولة في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الزيارة الملكية لسنغافورة في العام 2019، وفرت فرصة مهمة في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وأكد البيان سعي الغرفة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعديد من الدول المستهدفة خلال الفترة المقبلة، ومنها سنغافورة لزيادة الصادرات الأردنية إلى هذه الدول بما يسهم بتعزيز الاقتصاد الأردني.



وأوضح القصراوي خلال لقائه السفير الأردني في سنغافورة سامر النبر، أن الميزان التجاري بين البلدين متوازن، إذ بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى سنغافورة نحو 77 مليون دولار أميركي، في مقابل واردات منها بلغت قيمتها نحو 72.96 مليون دولار، وتركزت المستوردات الأردنية في المعدات والقطع الكهربائية والمعدات الميكانيكية ومواد ومعدات طبية، فيما كانت غالبية الصادرات الأردنية إلى سنغافورة من الأسمدة والمواد الغذائية ومنتجات كيميائية.



وأكد أن هناك فرصة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة، والترويج للمنتجات الصناعية الأردنية في سنغافورة، التي تعد مدخلا للعديد من دول جنوب شرق آسيا ذات الكثافة السكانية العالية.



بدوره، أكد السفير الأردني في سنغافورة، سامر النبر، استعداد السفارة الأردنية لمساعدة الشركات الصناعية الأردنية في دخول السوق السنغافورية، من خلال تزويدهم بمعلومات عن المعارض التي ستقام هناك، واختيار المعرض الأنسب لمشاركة الصناعات الأردنية التي يمكن أن تلقى رواجًا، ولا سيما الشركات العاملة في إنتاج زيت الزيتون والتمور ومنتجات البحر الميت.



واضاف "إن السفارة ستروج للأردن ليكون بوابة للفرص الاقتصادية والاستثمارية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، ومركزًا للمستثمرين السنغافوريين والشركات السنغافورية التي ترغب في الاستثمار في المنطقة"، مشيرًا إلى إمكانية تأسيس رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين أعمالهم في سنغافورة والاستفادة من موقعها في جنوب شرق آسيا وشرق آسيا عمومًا.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى يوسف الشمالي إن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، من أنجح الاتفاقيات التي وقعتها المملكة، بالنظر إلى حجم الإنجازات المتحققة.



وأشار إلى أنه قبل توقيع الاتفاقية في عام 2001 كانت الصادرات الأردنية إلى أميركا لا تتجاوز 50 مليون دولار، وارتفعت في نهاية 2021 إلى أكثر من ملياري دولار.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي أن الصادرات الأردنية حققت العام الماضي تحسنا كبيرا رغم ظروف جائحة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي خصوصا، مقارنة مع عام 2019 كعام أساس.