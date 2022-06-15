مباشر ŇÔŴ.. بث مباشر الاهلي وايسترن كومباني يلا شوت Yalla live|| مشاهدة مباراة الاهلي وايسترن كومباني بث مباشر اليوم 2022-06-15 يلا شوت HD

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بث مباشر الاهلي، بث مباشر الاهلي وايسترن كومباني يلا شوت، نقدم لكم مشاهدة مباراة الاهلي وايسترن كومباني Al-Ahly vs Eastern Company المواجهة النارية التي ستجمع بين الفريقين، في مباراة مؤجلة في الدوري المصري الممتاز.

 حيث يعود المارد الاحمر إلي مباريات الدوري من جديد بعد انتهاء ارتباطاته في البطولات الآخري، ليبدأ التركيز من جديد علي المسابقة المحلية الاهم عند جماهيره، اختبار صعب يواجه لاعبي بث مباشر الاهلي اليوم ويحتاجوا بأن يكونوا علي قدر المسئولية، بث مباشر الاهلي والشرقية للدخان.

 


تذاع المباراة عبر قناة on time sport 1 بتعليق محمد الكواليني، ويمكنكم متابعة بث مباشر الاهلي وايسترن كومباني من خلال موقعنا، حيث سنقوم بمتابعة احداث المباراة لحظة بلحظة.

 

 

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