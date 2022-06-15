مباشر ŇÔŴ.. بث مباشر الاهلي وايسترن كومباني يلا شوت Yalla live|| مشاهدة مباراة الاهلي وايسترن كومباني بث مباشر اليوم 2022-06-15 يلا شوت HD

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تذاع المباراة عبر قناة on time sport 1 بتعليق محمد الكواليني، ويمكنكم متابعة بث مباشر الاهلي وايسترن كومباني من خلال موقعنا، حيث سنقوم بمتابعة احداث المباراة لحظة بلحظة.