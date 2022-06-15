يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي وإيسترن كومباني بث مباشر في الدوري المصري اليوم Al Ahly

الفجر الرياضي
بث مباشر الأهلي والشرقية
بث مباشر الأهلي والشرقية
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يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي وإيسترن كومباني في الدوري المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الموافق 15 يونيو 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وإيسترن كومباني في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

 


تشكيل الأهلي أمام إيسترن كومباني في الدوري المصري
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد هاني، رامي ربيعة، محمود وحيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، أليو ديانج، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

 

بث مباشر مباراة الأهلي وإيسترن كومباني في الدوري المصري
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