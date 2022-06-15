خبير استراتيجي يكشف أهم تحديات المنطقة العربية (فيديو)

قال اللواء رضا يعقوب، المحلل الاستراتيجي في الإرهاب الدولي، إن الإرهاب يعد من أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية خلال الفترة الحالية، مشددًا على ضرورة مواجهة هذه التحديًات سياسيًا واجتماعيًا وإعلاميًا، وليس من خلال الأمن فقط.

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اجتماعات مشتركة لتطوير المنظومة التشريعية لمواجهة الارهاب

وتابع "يعقوب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "النبض العربي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء أن جامعة الدول العربية تقوم بتنظيم اجتماعات مشتركة بين وزراء العدل العرب لتطوير المنظومة التشريعية لمواجهة الإرهاب خلال الفترة المقبلة.

أسباب انتشار الإرهاب

ولفت إلى أن التدخل الأجنبي في الدول العربية أحد أسباب انتشار الإرهاب سواء التدخل الإيراني في اليمن أو التدخل الإسرائيلي في الدول العربية، مشيرًا إلى أن العرب هم أصحاب فكرة إنشاء العملة العربية الموحدة، وهذه العملة طبقت في أوروبا، ولم تطبق حتى الآن في الدول العربية.