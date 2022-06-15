"منتدى المواطن العالمي" يجمع أبرز صانعي التغيير حول العالم في رأس الخيمة نوفمبر المقبل

تحت رعاية الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، تعود القمة السنوية لمنتدى المواطن العالمي للانعقاد في إمارة رأس الخيمة لثلاث سنوات متتالية بدءًا من نوفمبر 2022 ببرنامج استثنائي يهدف إلى معالجة أكثر تحديات العالم إلحاحًا وإلقاء الضوء على الفرص السانحة لتصميم حلول عالمية لتلك التحديات.

وشهدت نسخة العام الماضي من المنتدى مشاركة أكثر من 400 ضيف شرف من 38 دولة، بمن فيهم إيفا لونجوريا، الممثلة والناشطة في العمل الخيري ورائدة الأعمال والحائزة على جائزة منتدى المواطن العالمي وفخامة إيفان دوكي ماركيز، رئيس جمهورية كولومبيا؛ وجويل تايلور، نائبة رئيس ليبيريا؛ وماتيو رينزي، رئيس وزراء إيطاليا السابق؛ ونيكول شيرزينغر؛ المغنية والممثلة والمرشحة السابقة لجوائز غرامي؛ والـ "دي جي" العالمي والمنتج أفروجاك؛ وكريستوفر فوس، كاتب ومفاوض رهائن سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.

وعلى الرغم من عادة استضافة القمة السنوية في مدن مختلفة حول العالم، جاء قرار الاستمرار بتنظيمها في الإمارة في ضوء التزام طموح بدعم البصمة الإيجابية الملموسة التي تضعها الإمارة على مستوى العالم، تزامنًا مع تركيزها على إثراء تنوع مجتمعها.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "تمثل استضافة القمة السنوية لمنتدى المواطن العالمي للسنوات الثلاث المقبلة خطوة مهمة تدعم رؤيتنا باستشراف مستقبل مستدام لقطاعنا السياحي..ولاشك أن إمارة رأس الخيمة تعتبر وجهة مثالية لانعقاد القمة نظرًا لتنوع بيئاتها وثقافاتها ومستويات الاستدامة التي نجحت في تحقيقها، والتي تمثل ثمرة منهجية طموحة".

من جهتها، قالت تاليمكا يوردانوفا، الرئيسة التنفيذية لمنتدى المواطن العالمي: "يأتي تنظيم هذا الحدث الرائد في وقت حساس للغاية من تاريخنا المعاصر، تبرز فيه أهمية إطلاق مكامن الطاقات البشرية على نطاق واسع لإيجاد حلول فعالة لأكثر تحديات العالم إلحاحًا..كما أن أهمية إمارة رأس الخيمة لا تقتصر على كونها مدينة مزدهرة تتمتع بموقع حيوي فحسب، بل كذلك لما تقدمه من تجارب ثقافية وبيئية متنوعة، ونتطلع قدمًا لتولي دور فاعل مع بدء المساعي الدؤوبة في المنطقة لاستشراف عالم مستدام ومستقبل مزدهر".

وتشتهر إمارة رأس الخيمة بطبيعتها الساحرة، وتقدم العديد من المغامرات المشوقة والتجارب السياحية الفريدة..كما تتميز الإمارة الواقعة في أقصى شمال دولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخها الغني الذي يعود لأكثر من سبعة آلاف عام، حيث اكتسبت سريعًا مكانة مرموقة كأحد أكثر الوجهات المستدامة استقطابًا للاهتمام في منطقة الشرق الأوسط.

وفي خطوة تنقل الإمارة نحو المرحلة المقبلة من مسيرتها الطموحة للترويج لقطاعها السياحي، كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مؤخرًا عن حملة جديدة كليًا لإطلاق العلامة التجارية العالمية لإمارة رأس الخيمة، وذلك بالاستفادة من منصات متكاملة للتواصل الاجتماعي لمتابعة مجموعة من الشخصيات المؤثرة من أصدقاء الإمارة أثناء استكشافهم لطبيعتها الخلابة..بالتعاون مع عدد من أشهر صانعي المحتوى في أوروبا والشرق الأوسط، ستسلط الحملة الرقمية الضوء على مدى تنوع الإمارة والتجارب السياحية المتميزة التي تقدمها شواطئها وأشجار المانجروف وصحاريها الشاسعة وجبالها الخلابة.

بدوره، قال أرماند أرتون، مؤسس منتدى المواطن العالمي: "تنسجم رؤيتنا للجيل القادم مع رسالة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة الرامية لوضع بصمة إيجابية على مستوى العالم..ولاشك أن منتدى المواطن العالمي يمتلك قدرات استثنائية غير مستغلة نظرًا لاستقطابه صناع التغيير من شتى أرجاء العالم للتواصل البناء وإطلاق الأفكار المؤثرة التي تضمن استشراف المستقبل الواعد".

ومنذ إطلاقه عام 2013، تحول منتدى المواطن العالمي إلى شبكة عالمية من القادة وأصحاب الرؤية والمحفزين، يجتمعون حول مهمّة مشتركة وهي إطلاق كل الإمكانات الكامنة في مبدأ المواطنة العالمية، للوصول إلى عالم معزز بحرية تنقل البشر بشكل مستدام.

يذكر أن القمم السابقة لمنتدى المواطن العالمي شهدت حضور شخصيات بارزة، مثل الراحل كوفي عنان وجوزيه مانويل باروسو وإيرينا بوكوفا وكريستالينا جورجيفا، ودوشكو ماركوفيتش، وجانيت كاغامي، وغاتسون براون، وروبرت دينيرو، ووايكليف جان، وأكون، وإيف، إلى جانب عددٍ من قادة الدول وأعضاء الأسر الملكية، وأبرز رواد الأعمال والمؤسسات الخيرية.