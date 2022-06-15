إبراهيم عيسى: التحرش الجنسي قرين بالسلفية

توك شو
الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى
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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الدولة المصرية غير منتبهة إلى أن السياحة تقيم دول ويجب الاهتمام بها، والعلم بأن السياحة صناعة ضخمة يجب الاهتمام بها، قائلا: "إحنا مش مجتمع سياحي رغم ما تمتلكه مصر من آثار، ويحزنني القول بأن السياح الأجانب لا يشعرون بأمان نفسي وتفشي التحرش في مصر".

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التحرش لم يظهر في مصر إلا في أواخر السبعينات

وأوضح "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، أن التسلف أكبر مشجع للتحرش في مصر، وقيامه بعملية تبضيع المرأة وتقديمها كفتنة وكائن أدنى ومستباح وكائن يتبعه الفتنة والشيطان، مؤكدا أن هذه الظاهرة لم تظهر في مصر إلا في أواخر السبعينات من القرن الماضي.

التحرش لم يكن موجودا في مصر إلا بعد ظهور السلفية

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى أن التحرش لم يكن موجودا في مصر إلا بعد ظهور السلفية، مضيفا: "التحرش الجنسي قرين بظاهرة التدين السلفي النفاقي في مصر، فضلا عن أن هناك كثير من معوقات السياحة الأخرى".

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