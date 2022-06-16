تعرف على موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك فلكيا

حرصا من بوبة “الفجر” الإلكترونية نقدم لكم في السطور التالية ضمن الخدمات اليومية التي توفرها لمتابعيها الكرام موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2022 فلكيا، حيث يبحث العديد من المواطنين عن موعد عيد الأضحى 2022 لشرء الأضحية ومعرفة عدد أيام الإجازة التي سيحصلون عليها.

موعد عيد الاضحى 2022 فلكيا

وفقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تبين أن هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرًا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022م (يوم الرؤية).

يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (32- 37 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة).

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك فلكيا

وأكدت الحسابات الفلكية أن موعد غرة ذو الحجة 2022/ 1443هـ فلكيـــًا يوم الخميس 30/6/2022م، وعن موعد وقفة عرفات 2022 ميلاديا و1443هـ فلكيـــًا من المفترض أنه يكون يوم الجمعـــــة 8/7/2022مـ، اما موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ فلكيـــًا يكون يوم السبــــت 9/7/2022م.

عدد أيام إجازة عيد الاضحى 2022

من المنتظر أن يحصل المواطنين على إجزة عيد الأضحى المبارك بدءا من يوم الجمعة لموافق 8 من يوليو لعام 2022 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022.