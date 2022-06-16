تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

يبحث العديد من طلاب وطالبات الثانوية العامة عن جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2022، وتستعرض بوابة “الفجر” في السطور التالية التفصيل الكاملة حول جدول الامتحانات للشعبتين العلمية والأبية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين المقبل، حيث ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022 وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، وواصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها قريبا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

وننشر لكم في السطور التالية جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 لجميع الشعب ( العلمي علوم، والعلمي رياضيات، والأدبية).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. المواد غير المضافة للمجموع

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدي الطلاب يوم 21 اختبار مادتي الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. المواد المضافة للمجموع

تبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية

الثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية

الثلاثاء 5 يوليو الديناميكا

الخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى

يحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ

الأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية

21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.