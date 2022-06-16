ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. الأرصاد تكشف كواليس حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، معلنة وجود نشاط للرياح على عدة مناطق بجانب ارتفاع الحرارة على معظم الأنحاء.،

وعن كواليس حالة الطقس، تبين أن البلاد تشهد رتفاع في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائلا للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفقا لبيان الأرصاد الجوية



كواليس حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

حالة الطقس الخميس 16 يونيو

قالت الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



حالة الطقس الجمعة 17 يونيو:

وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



حالة الطقس يوم السبت 18 يونيو:

وتشهد البلاد السبت نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



حالة الطقس الأحد 19 يونيو:

وتوقعت الأرصاد أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.



حالة الطقس الاثنين 20 يونيو:

كما تتوقع الأرصاد تعرض لبلاد لنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء جنوب البلاد على فترات متقطعة.



حالة الطقس الثلاثاء 21 يونيو:

تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.