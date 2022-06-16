"الفجر" يحتل المركز الأول في تصنيف "أخبار ميتر".. والزميل حسام زيدان صحفي شهر مايو

احتل موقع بوابة "الفجر" المركز الأول في تصنيف موقع "أخبار ميتر"، وهو مرصد إعلامي رقمي لتتقييم مهنية المواقع الإخبارية، حيث جاء موقع الفجر في المركز الأول بين 10 مواقع إخبارية كبرى في مصر، من حيث الاحترافية والمهنية والمصداقية، ومراعاة حقوق الإنسان، وهي المعايير التي يعتمد المرصد عليها في التصنيف.

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الزميل حسام زيدان صحفي شهر مايو

واختار "أخبار ميتر" موضوعًا صحفيًا للصحفي الزميل حسام زيدان محرر ملف السياحة والآثار بموقع الفجر الإلكتروني ليكون أفضل موضوعات مايو الصحفية.

الزميل حسام زيدان يحصل على المركز الأول

وقال الموقع "استحق خبر بعنوان أحد عمال الحفائر لتابوت سقارة ضاحكًا: "تعبتنا بس تستاهل.. عم حسني يتحدث للفجر، من موقع بوابة صحيفة الفجر، النسبة الأعلى في مايو، وقدرها 100%، وذلك بعد أن تأكد فريق أخبار ميتر من نقاط عدة وفرها محرر الخبر للقارئ.

خبر الزميل حسام زيدان يحصل على المركز الأول



طريقة تقييم المواقع والأخبار



ويعتمد فريق مرصد أخبار ميتر في تقييمه على منهجية علمية، ساعد في تطويرها خبراء في مجال الصحافة والإعلام، ومحاورها ثلاثة، هي كالتالي؛ معيار الاحترافية والمهنية، ومعيار المصداقية، ومعيار مراعاة حقوق الإنسان.



وحاور المحرر في هذا الخبر عم حسني (أحد عمال الحفائر في البعثة المصرية العاملة بمنطقة سقارة)، الذي ظهر في صورة تم التقاطها وهو يبتسم لأحد التوابيت، كأنه يتحدث معها.



وفي صياغة هذا الخبر التزم المحرر بذكر مصدر المعلومات، ونسب الصور للمصورة؛ عبير أحمد، كما قدم تغطية كافية، وصاغ عنوانًا دقيقًا. ولم يقدم المحرر أي معلومات تطرقت لمعيار مراعاة حقوق الإنسان.

وأجرى الموقع حوارًا صحفيًا مع محرر الفجر، والذي من خلاله أجاب على عدد هام من الأسئلة التي تتعلق بمشواره المهني، والصعوبات التي تواجه العمل الصحفي، وأكثر الظواهر التي تقلق أصحاب المجال، ويمكن