حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 16-6-2022 في مصر

منوعات
حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة
Advertisements

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق الـ16 من يونيو 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة

 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم استقرارا فى الأحوال الجوية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية.

 

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

 

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ودرجات الحرارة  تشهد ارتفاعا على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

 

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

 

درجات الحرارة اليوم

 

القاهرة   34    23

الإسكندرية   28   22

مطروح   29   21

سوهاج   37   25

قنا   38   25

أسوان   40   26.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. "التموين": الدولة تتحمل 275 مليون جنيه يوميًا فرق تكلفة دعم رغيف العيش

عاجل.. ضبط المتهمين بالغناء والرقص بأحد المساجد (فيديو)

رسميًا.. الخطيب يحسم مصير سيد عبد الحفيظ من الجهاز الفني الجديد للأهلي

عاجل.. الأهلي يستعيد الدينامو في موقعة الزمالك

عاجل.. الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بهذا القرار قبل مواجهة القمة

عاجل.. ازمة طاحنة تضرب ريال مدريد

خاص.. آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة موسيماني

الأهلي يهزم الشرقية للدخان 4-1 في الدوري