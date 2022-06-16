حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 16-6-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق الـ16 من يونيو 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم استقرارا فى الأحوال الجوية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد ارتفاعا على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 34 23

الإسكندرية 28 22

مطروح 29 21

سوهاج 37 25

قنا 38 25

أسوان 40 26.