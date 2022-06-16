سبب حذف بدرية طلبة منشور محاولة اختطاف ابنة شقيقها

تصدرت الفنانة بدرية طلبة تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الخميس، الموافق الـ16 من يونيو 2022، في أعقاب منشورها عن محاولة سرقة واختطاف ابنة شقيقها.

بدرية طلبة

بدأت الواقعة عندما كشفت بدرية طلبة عن تعرض ابنة شقيها لمحاولة اختطاف، عن طريق استخدام إبرة طبية، وذلك في منشور لها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك".

رسالة بدرية طلبة

ووجهت بدرية طلبة الشكر لكل من اطمأن على ابنة شقيقها من نقابة المهن التمثيلية ورجال الشرطة والدولة، الذين اطمأنوا على تفاصيل الواقعة.

سبب حذف منشور بدرية طلبة

وكشفت بدرية طلبة عن سبب حذف منشورها حول تعرض ابنة شقيقها لمحاولة اختطاف عبر حقنها بإبر طبية، مرجعة السبب إلى وجود تعليقات وصفتها بالـ "بايخة".

محاولة خطف ابنة شقيقة بدرية طلبة

وتفاجأ جمهور ومتابعو بدرية طلبة من منشور كتبت فيه: "والله ما كنت بصدق ومكانش يييجي على بالي أبدًا إن دي حقيقة لكن حصلت لحد مني اللي اتشكت دي بنت أخويا، وربنا ستر ورجعت بيتها بالسلامة.

طلب بدرية طلبة

ودعت بدرية طلبة متابعيها بتوخي الحذر قائلةً: "أمانة خدوا بالكم من بناتكم، لأن واضح إن البنات الكبار هما السن المستهدف شيروا على قد ما تقدروا علشان نوعي الناس، دا مش بوست منقول دي صفحتي أنا بدرية طلبة ودي بنت أخويا".

الهجوم على بدرية طلبة

وتعرضت الفنانة بدرية طلبة لهجوم عنيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين إياها بنشر أخبار كذابة هدفها الترويع، لترد عليهم قائلةً: "اعتبروني منزلتش حاجة، ما دام حتقعدوا تكدبّوا وتناقشوا، أنا بوعيكم مش أكتر، لأن حصل معانا فعلا، مقولتش تخدير كلي زي ما بتقولوا، والبوست كان واضح".

بدرية طلبة والجمهور

وأضافت بدرية طلبة: "اللي بيدخل على الخاص عايز التفاصيل، أنا مش فاضية أقعد أشرح لكل واحد مش مصدق، براحة راحتك والغريبة بقى اللي يقولك تريند، تريند إيه يا أبو تريند، هو أي هبد وأي كلام".