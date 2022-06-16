بث مباشر | yalla shoot مشاهدة مباراة الرجاء والوداد اليوم 16-6-2022 رابط يلا شوت Casablanca derby

نقدم لكم بث مباشر مباراة الرجاء والوداد في الدوري المغربي Yalla Shoot || مشاهدة مباراة الوداد امام الرجاء مباشر اليوم 16-6-2022 يلا شوت، شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عمليات بحث من قبل الجمهور العربي على احر من الجمر على معرفة واهتمام بالغ منهم حول مباراة الرجاء وبث الوداد على الهواء مباشرة.

ننقل لكم عبر موقعنا كورة لايف koora live بث مباشر لمباراة فريق الوداد الرياضي المغربي ضد نظيره الرجاء الرياضي المغربي مساء اليوم الخميس الموافق 16 مايو 2022 على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المغربي لكرة القدم موسم 2021-2022.

تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الرجاء

حراسة المرمى: رضا التكناوتي

خط الدفاع: أيوب عملود، يحيى عطية الله، أمين فرحان، أشرف داري.

خط الوسط: يحيى جبران، جلال الداودي، أيمن الحسوني.

خط الهجوم: زهير مترجي، غاي مبينزا، رضا الجعدي.

تشكيل الرجاء المتوقع لمواجهة الوداد

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: عبالإله مدكور، جمال حركاس، مروان هدهودي، عبدالجليل جبيرة.

خط الوسط: عمر العرجون، محمد زريدة، محمد مكعازي.

خط الهجوم: محسن متولي، حميد أحداد، سفيان بنجديدة.

موعد مباراة الوداد والرجاء

من المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022 على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت السعودية السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، الرابعة حسب التوقيت العالمي جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد والرجاء

تنقل مباراة الوداد والرجاء مساء اليوم على قناة المغربية الرياضية بتعليق هشام فرج، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر موقعنا كورة لايف من خلال بث مباشر بمجرد انطلاق المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الوداد والرجاء

لمتابعة اللقاء عبر شاشة التلفزيون يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على القمر الصناعي 12683 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي.